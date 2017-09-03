Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatili için başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini, doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da geçiren turistler, plajlara akın etti.

Tatilciler, Kumbağ, Altınova, Mürefte ve Şarköy'deki plajlarda denize girip güneşlendi.

Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı mavi bayraklı Altınova plajı ve Kumbağ Mahallesindeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da plajda futbol ve voleybol oynayarak zaman geçirdi.



