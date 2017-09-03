Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape bağlama ustası martin bernhart Bayramlaşma töreni
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

- Kurban Bayramı tatili için başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatili için başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini, doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da geçiren turistler, plajlara akın etti.

Tatilciler, Kumbağ, Altınova, Mürefte ve Şarköy'deki plajlarda denize girip güneşlendi.

Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı mavi bayraklı Altınova plajı ve Kumbağ Mahallesindeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da plajda futbol ve voleybol oynayarak zaman geçirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SahilTatilTekirdağYoğunluk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5