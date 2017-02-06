Tekirdağ Valisi Ceylan'a AA 2016 Yıllığı

TEKİRDAĞ (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan AA 2016 Yıllığı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'a hediye edildi.

AA Tekirdağ Büro Sorumlusu Yavuz Karaduman, Valiliğe ziyarette bulunarak, AA'nın 2016'daki haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı yıllığı Ceylan'a sundu.

Yıllığı inceleyen Ceylan, AA'nın sadece Türkiye'de değil dünyada da en doğru haberleri hızlı bir şekilde ulaştıran, dünyanın önde gelen ajanslardan biri olduğunu söyledi.

AA'nın, tarafsız bir şekilde haber hizmeti sunduğunu dile getiren Ceylan, "Anadolu Ajansı, dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Tekirdağ'da da gerek ilimizin tanıtımında gerekse ilimizle ilgili haberlerin ulusal ve uluslararası düzeyde duyurulmasında büyük katkı sağlamaktadır." dedi.

2016 yılının, Türkiye'nin gücünü ispat ettiği bir yıl olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"2016 gerçekten zor bir yıl oldu ülkemiz için ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet olduğunu bir kez daha ispatlayarak, bütün zorlukların üstesinden gelerek dimdik ayakta durmakta. Bundan sonra da inşallah aynı şekilde geleceğe bakacağız. Ülkemizin daha iyi, daha güzel yerlerde olması için gayret sarf edeceğiz. 2017'nin de daha güzel, daha farklı ve aynı zamanda da halkımıza hizmet açısından, halkımızın ihtiyaçlarını giderme açısından daha güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz."