Tekirdağ Valisi Ceylan'dan görevli personele ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yeni yıl dolayısıyla görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret etti.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada 2018 yılının hem Tekirdağ hem de tüm Türkiye için hayırlı geçmesini temenni etti.

İl genelinde asayişi bozacak olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Ceylan, "Emniyet güçlerimiz vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir yılbaşı geçirmeleri için sabaha kadar görevlerine devam edecek. Biz de gerek emniyet ekiplerimizi gerekse de jandarma ekiplerimizi bizzat ziyaret ederek, yanlarında olmak istedik. Onları ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu belirtmek ve göstermek istedik.

İnşallah 2018 yılı ilimiz için Türkiye için hayırlı bir yıl olur. Umarım hep birlikte huzurlu bir yıl geçiririz. Şu ana kadar il genelinde sıkıntılı olumsuz bir durum yok. Tüm ilçelerimizde emniyet ve jandarma ekiplerimiz bilfiil çalışıyor. Olumsuz bir durum yok. Biz de çalışmaları yerinden inceleyerek kontrolleri sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da hasta ve izinliler dışında tüm personelin görev başında olduğunu kaydetti.

Açıklamaların ardından görevli personele baklava ve çay ikramında bulunuldu.



















