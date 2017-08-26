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Tekirdağ'da 11 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Tekirdağ Caddesi'nde yaptıkları yol uygulamasında durdurdukları panelvanda,...

Tekirdağ'da 11 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Tekirdağ Caddesi'nde yaptıkları yol uygulamasında durdurdukları panelvanda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Suriye uyruklu 11 kişi tespit etti.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, sığınmacılara organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.A, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Polis EkipleriSuriye UyrukluYasa Dışı
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