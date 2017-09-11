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Tekirdağ'da 25 sığınmacı yakalandı

- Sığınmacıların yakalandığı aracın sürücüsü, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tekirdağ'da 25 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan Suriye uyruklu 25 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurtdışına çıkmak isteyen bazı kişilerin bir araçta bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu aracın Altınova Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, durdurdukları araçtaki 25 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı. Operasyonda, araç sürücüsü İ.Ç. de gözaltına alındı.

Suriyeli sığınmacılar, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
EmniyetSuriyeliTekirdağ
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