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Tekirdağ’da 55,4 kilogram kokain ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Tekirdağ Asyaport Limanı'nda 55 kilo 440 gram kokain ele geçirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince...

Tekirdağ’da 55,4 kilogram kokain ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Tekirdağ Asyaport Limanı'nda 55 kilo 440 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Güney Amerika ülkelerinden transit olarak Türkiye'ye gelecek konteynerlerle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alındı.

İstihbarat Bilgi Sisteminde yapılan detaylı analizler sonucunda Brezilya'nın Paranagua Limanı'ndan Tekirdağ Asyaport Limanı'na gelen gemi şüpheli olarak değerlendirildi.

Gemi tahliyesi esnasında konteynerlerden birine narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine ekipler detaylı arama başlattı.

Aramalarda konteynerin sağ arka kısmında bulunan 2 kutu içinde, konteynerin mevcut mühür ve etiketinin bire bir kopyası olduğu anlaşılan sahte güvenlik mührü ile beyaz renkli bir madde tespit edildi. Söz konusu maddenin uyuşturucu tespit cihazında yapılan ön analizinde kokain olduğu anlaşıldı.

Savcılıktan alınan talimatlar doğrultusunda 55 kilo 440 gram kokaine el konuldu.

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Gümrük MuhafazaKokainTekirdağ AsyaportTicaret Bakanlığı
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