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Tekirdağ'da 8 sığınmacı yakalandı

- Malkara'da tır dorsesine mührü kırarak giren Suriye uyruklu 8 sığınmacı yakalandı

Tekirdağ'da 8 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurtdışına gitmeye çalışan Suriye uyruklu 8 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Biçer idaresinde İstanbul'dan İspanya'ya giden kozmetik ve tekstil ürünleri yüklü tır, Malkara çıkışında arıza yaptı.

Tırı yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin bahçesine çeken sürücü Biçer, tır dorsesindeki gümrük mührünün koparıldığını gördü.

Tır dorsesinde aramaya yapan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüklerin arasına saklanmış 3'ü çocuk 8 sığınmacıyı yakaladı.

Yakalanan sığınmacılar, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
MalkaraSığınmacıSuriyeTekirdağ
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