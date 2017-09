Tekirdağ'da bağ bozumu

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Üzüm yetiştiriciliğinin önemli bölgelerinden Tekirdağ'da üreticilerin bir yıllık emeğinin karşılığını alacağı hasat mevsimi başladı. Üzüm üreticisinin Şubat ayında asmaların budanmasıyla başlayan mesaisi, daha sonra kordonların bağlanması, köklerin çapalanması ve filizlenen asma çubuklarının tellere bağlanmasıyla devam etti.

Üzümler olgunlaşmaya başladıktan sonra asmaları kontrol eden üreticiler, hastalık bulaşıp bir yıllık emeklerinin ziyan olmaması için 15 günde bir üzümlere ilaç atarak korumaya çalıştı. İlkbaharda da bakımları yapılan asmalardan, kadın işçiler tarafından toplanan üzümler, sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getirilip, araçlara yüklenerek, pekmez, üzüm şırası ve şarap yapımında kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor. Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 35 bin dekar alanda üzüm hasadının başladığını belirtti. Üzümlerin büyük kısmının şaraplık olarak yetiştirildiğini ifade eden Sarıkoca, "Bu yıl üzüm verimleri güzel. Çiftçilerimiz hasatla emeklerinin karşılığını almaya başladı. Tekirdağ'da üzüm, ayçiçeği, buğday ve kanoladan sonra en önemli tarım ürünlerinden biri. Üzümün sadece meyvesinden değil, bahar aylarında da yaprağından salamura yapılarak faydalanılıyor." dedi.

Sarıkoca, üreticilerin üzüm bağlarında kış aylarında başlayan mesaisinin hasat ile birlikte sona erdiğini aktardı.

Tekirdağ'da 300 dönüm alanda bağcılık yapan üretici Salim Bulut, üzümde bu yıl havaların yağışlı olması dolayısıyla verimin geçen yıla oranla artış gösterdiğini söyledi.

Bir yıl boyunca iyi ürün elde edebilmek için emek harcadıklarını belirten Bulut, "Şubat ayında üzüm asmalarını kesmeye, budamaya başlıyoruz. Budama bittikten sonra kesilen çubukları çıkarılıyor tellerin içinden. Tellerden çıkarılan çubuklar, hastalık olmasın diye, bağın içerisinden çıkarılarak yakılıyor. Daha sonra asmaların kordonları bağlanıyor. Kordonlar bağlandıktan sonra tel altı ot ilaçlarını atıyoruz. Daha sonra asma çubuklarının fazla uzamaması için tepeleri alınıyor." diye konuştu.

Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bağ bozumunun başladığını dile getiren Bulut, semilyon, semilyon blank, merlot gibi üzüm çeşitlerinde hasadın yapıldığını aktardı.



- "Çocuk gibi her gün bağ ile ilgilenmelisiniz"



Bulut, üzümler olgunlaşmaya başladıktan sonra bağa hastalık bulaşmaması için her gün kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl verimler güzel ama fiyatlar daha belli değil. İyi fiyat açıklanırsa daha da mutlu olacağız. Şu an 20 kadın işçi çalışıyor, akşama kadar her kadın 500 kiloya yakın üzüm topluyor. Toplanan üzüm sandıkları taşıyıcılar tarafından küçük traktörlerle çıkarılıp kamyona yükleniyor ve işlenmek için fabrikaya gidiyor. İşiniz olsa da olmasa da bağın içinde dolaşmak gerekiyor. Hastalık varsa bu dışarıdan bakmayla gözükmüyor. O yüzden her gün bağa girip üzümlere bakmak lazım. Dolaşmazsanız ve hastalık bulaşırsa bir yıllık emeğiniz zayi olur. Çocuk gibi her gün bağ ile ilgilenmelisiniz."