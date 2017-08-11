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Tekirdağ'da bahis operasyonu

- Bahis oynadıkları tespit edilen 5 kişinin banka hesaplarında 4 milyon 116 bin 190 lira para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi

Tekirdağ'da bahis operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen bahis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), illegal kumar-bahis oynadıkları gerekçesiyle Ş.P, M.B, M.D, Y.P. ve S.İ'yi gözaltına aldı. Araştırmada zanlıların, çeşitli bankalardaki hesaplarına çok sayıda farklı kişilerden para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin hesap hareketlerini incelediğinde Ş.P'nin 816 bin, M.B'nin 26 bin, Y.P'nin 1 milyon 381 bin, S.İ'nin 28 bin 190 ve M.D'nin ise farklı hesaplardan 1 milyon 865 bin lira tutarında olmak üzere 4 milyon 116 bin 190 lira para transferinde bulunduğunu belirledi.

Çalışma sonucu şüphelilere ait banka hesaplarının mahkeme kararı gereği bloke edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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4 Milyon LiraOperasyonTekirdağTekirdağ EmniyetiYasa Dışı Bahis
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