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Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde Ş.T. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen H.A ve İ.A arasında tartışma...

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde Ş.T. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen H.A ve İ.A arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.T, üzerinde taşıdığı bıçakla İ.A. ve H.A'yı çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İ.A'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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KavgaölüYaralı
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