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Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

- Çerkezköy ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallesi, Öztrak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, sabaha karşı bir lokantanın önünde karşılaştı. Sokakta başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Eyüp Arslan ile Ahmet Atasoy, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olaydan sonra 2 kişiyi bıçakladığı iddia edilen Sadi Atasoy gözaltına alındı. Yaralılar Eyüp Arslan ile Ahmet Atasoy ise hastanede tedavi altına alındı.

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sadi Atasoy, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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BIÇAKLI KAVGAÇerkezköyTekirdağ
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