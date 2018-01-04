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Tekirdağ'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Muharrem Eğcin (51), Ayhan Süzen (56) ve Özkan Çiğdem (39), Muradiye Mahallesi 106. Sokak'taki...

Tekirdağ'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muharrem Eğcin (51), Ayhan Süzen (56) ve Özkan Çiğdem (39), Muradiye Mahallesi 106. Sokak'taki evlerine giderken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Muharrem Eğcin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan Ayhan Süzen, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, Özkan Çiğdem ise Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı SaldırıMuratlıTekirdağ
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