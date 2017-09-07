Tekirdağ'da bir asker birliğin bahçesinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatani görevini yapan bir asker birliğin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 5. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Albay Sait Ertürk Kışlası'nda bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda devriye nöbetinde bulunan askerler, piyade er Halil Doğan'ın yerde hareketsiz yatığını görünce durumu komutanlarına ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ın öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Doğan'ın cenazesi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.