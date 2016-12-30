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Tekirdağ'da bir esnaf iş yerinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, vücudunda bıçak darbeleri olduğu belirlenen bir esnaf iş yerinde ölü bulundu.Havuzlar Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı'ndaki nalburiyenin deposunda iş yeri sahibi Ümit Güler'i (30) kanlar içinde...

Tekirdağ'da bir esnaf iş yerinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, vücudunda bıçak darbeleri olduğu belirlenen bir esnaf iş yerinde ölü bulundu.

Havuzlar Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı'ndaki nalburiyenin deposunda iş yeri sahibi Ümit Güler'i (30) kanlar içinde hareketsiz bulan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda bıçak darbesi bulunan Güler'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Güler'in cesedi, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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ÇorluNalburiyeTekirdağ
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