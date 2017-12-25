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Tekirdağ'da camiden hırsızlık

- Malkara ilçesinde bir camiden, imamın sakladığı maaş ile diyanet takvimi satışından elde edilen paralar çalındı

Tekirdağ'da camiden hırsızlık

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir camiden, imamın sakladığı maaşı ile diyanet takvimi satışından elde edilen paraları çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahievren Mahallesi Camisi imamı Mümtaz Şahin (30), odasında sakladığı maaşı ile diyanet takvimlerinin satışından elde edilen paraların yerinde olmadığını fark edince durumu muhtar Rasim Öztürk ve jandarmaya bildirdi.

Mahallenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, sabah erken saatlerde mahalleye gererek camiye kadınlar bölümünün kapısından giren kişinin daha sonra mahalledeki kahvehaneye gittiğini tespit etti.

Kahvehanenin işletmecisi Ahmet Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde iş yerine gelen kişiye çay ikram ettiğini söyledi.

Sohbet ettiği kişiden şüphelenmediğini anlatan Erdem, "Meğerse hırsızlık için camiye girmiş." dedi.

İmam Mümtaz Şahin de camideki odasında sakladığı maaşından kalan 2 bin lira ile takvim satışından elde edilen yaklaşık 140 liranın çalındığını aktardı.

Jandarma ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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