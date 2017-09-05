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Tekirdağ'da ''çek çek'' denetimi

- Çorlu ilçesinde, zabıta ekipleri "çek çek" olarak bilinen el arabasıyla hurda ve çöp toplayan kişilere yönelik denetim yaptı - Denetimlerde, zabıtaya direnen iki kişi gözaltına alınırken, çek çek arabasına el konulan kişilere ceza kesildi

Tekirdağ'da ''çek çek'' denetimi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, "çek çek" olarak bilinen el arabasıyla hurda ve çöp toplayan kişilere yönelik denetim yapıldı.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sayıları artan çek çek arabasıyla hurda ve çöp toplayan kişilere yönelik, Cumhuriyet Meydanı ve Omurtak Caddesi'nde çalışma yaptı.

Denetimlerde, çok sayıda çek çek arabasına el konulurken, bazı kişiler arabalarını vermemek için zabıta ekiplerine direndi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, zabıtaya direnen 2 kişiyi gözaltına aldı. Zabıta ekipleri de çek çek arabalarına el konulan kişilere ceza işlemi uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
çek çek OperasyonuÇorluçöp Ve Hurda Toplayıcılar
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