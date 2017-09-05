Tekirdağ'da ''çek çek'' denetimi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, "çek çek" olarak bilinen el arabasıyla hurda ve çöp toplayan kişilere yönelik denetim yapıldı.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sayıları artan çek çek arabasıyla hurda ve çöp toplayan kişilere yönelik, Cumhuriyet Meydanı ve Omurtak Caddesi'nde çalışma yaptı.

Denetimlerde, çok sayıda çek çek arabasına el konulurken, bazı kişiler arabalarını vermemek için zabıta ekiplerine direndi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, zabıtaya direnen 2 kişiyi gözaltına aldı. Zabıta ekipleri de çek çek arabalarına el konulan kişilere ceza işlemi uyguladı.