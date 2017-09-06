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Tekirdağ'da cinsel taciz iddiası

- Çorlu ilçesinde 3 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan apartman yöneticisi tutuklandı

Tekirdağ'da cinsel taciz iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Y.Y (9), Y.K (8) ve N.K'nin (11) aileleri, apartmanın yöneticisi A.Y'nin çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis, apartman yöneticisi A.Y’yi gözaltına aldı. Apartmanın garajında yer alan yönetici odasında arama yapan polis, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu. İddialara ilişkin apartman sakinlerinin ifadelerine de başvuruldu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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