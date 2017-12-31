Tekirdağ'da depoya düşen işçiyi itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde fabrika inşaatının deposuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden fabrikada çalışan Abdullah Topaç (39), 4 metre derinliğinde ve üstü tahta ile kapalı deponun üzerine çıktı.
Kapağın kırılmasıyla Topaç, içinde yaklaşık 1 metre su bulunan beton deponun içine düştü.
İşçiler, Topaç'ı depodan çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan Topaç, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı