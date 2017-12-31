Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

Tekirdağ'da depoya düşen işçiyi itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde fabrika inşaatının deposuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden fabrikada çalışan Abdullah Topaç (39), 4 metre derinliğinde...

Tekirdağ'da depoya düşen işçiyi itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde fabrika inşaatının deposuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden fabrikada çalışan Abdullah Topaç (39), 4 metre derinliğinde ve üstü tahta ile kapalı deponun üzerine çıktı.

Kapağın kırılmasıyla Topaç, içinde yaklaşık 1 metre su bulunan beton deponun içine düştü.

İşçiler, Topaç'ı depodan çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan Topaç, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IşçiİtfaiyeMalkaraTekirdağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5