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Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyon devrildi

- Kazada, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyon devrildi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde, elektrik direğine çarpan kamyonun devrilmesi sonucu, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan Şarköy istikametine giden E.K'nin yönetimindeki 59 KR 104 plakalı kamyon, Barbaros Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarparak devrildi.

Kamyon sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Direkteki hasarı gidermek için yapılacak çalışma nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Elektrik DireğiKamyonTekirdağ
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