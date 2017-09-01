Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Tekirdağ'da fabrika yangını

- Ergene ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Tekirdağ'da fabrika yangını

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Velimeşe Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar mevkisinde faaliyet gösteren bir boya fabrikasının idari bölümünden dumanların yükseldiğini gören görevliler, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın dolayısıyla fabrikanın idari bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma sürüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boya FabrikasıBrika YangınıErgene
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5