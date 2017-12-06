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Tekirdağ'da FETÖ operasyonları

- FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da FETÖ operasyonları

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda, C.Ş, H.E, M.A. ve Y.H, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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FetöGözaltıOperasyonTekirdağ
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