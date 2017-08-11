Tekirdağ'da hırsızlık operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bankadan çantayla çıkanları takip edip hırsızlık yaptıkları öne sürülen Gürcistan uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu'daki bir marketin muhasebecisinin otomobilde bıraktığı diz üstü bilgisayarın çalınmasının ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
İncelemede, bankadan elinde diz üstü bilgisayarla çıkarak 59 TD 544 plakalı otomobiline binen Ö.S'nin, Gürcistan plakalı bir araç tarafından takip edildiği belirlendi. Ö.S'nin otomobilini park etmesinden sonra araçtan inen zanlıların, lastiklerini kestikleri otomobilin camını kırarak içerideki çantayı aldıkları tespit edildi.
Plaka tanıma sistemine kaydedilen aracın İstanbul yönünden Çorlu'ya giriş yaptığını belirleyen polis, operasyon başlattı.
Takibe alınan otomobil, ilçeye bağlı Omurtak Caddesi'nde durduruldu. Araçtaki Gürcistan uyruklu Paata J. (50), Fridon B. (44) ve Ilia T. (28) gözaltına alındı.
Kocaeli ve İstanbul'un Tuzla ilçesinde de aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.