Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Tekirdağ'da hırsızlık operasyonu

- Kocaeli, İstanbul ve Çorlu'da bankadan çantayla çıkanları takip edip hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da hırsızlık operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bankadan çantayla çıkanları takip edip hırsızlık yaptıkları öne sürülen Gürcistan uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu'daki bir marketin muhasebecisinin otomobilde bıraktığı diz üstü bilgisayarın çalınmasının ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemede, bankadan elinde diz üstü bilgisayarla çıkarak 59 TD 544 plakalı otomobiline binen Ö.S'nin, Gürcistan plakalı bir araç tarafından takip edildiği belirlendi. Ö.S'nin otomobilini park etmesinden sonra araçtan inen zanlıların, lastiklerini kestikleri otomobilin camını kırarak içerideki çantayı aldıkları tespit edildi.

Plaka tanıma sistemine kaydedilen aracın İstanbul yönünden Çorlu'ya giriş yaptığını belirleyen polis, operasyon başlattı.

Takibe alınan otomobil, ilçeye bağlı Omurtak Caddesi'nde durduruldu. Araçtaki Gürcistan uyruklu Paata J. (50), Fridon B. (44) ve Ilia T. (28) gözaltına alındı.

Kocaeli ve İstanbul'un Tuzla ilçesinde de aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇorluGözaltıGürçü çeteOperasyonPolisTekirdağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5