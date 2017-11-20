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Tekirdağ'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

- Tekirdağ merkez ve Çorlu'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Gürcistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkez ile Çorlu'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Gürcistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde kitap ve CD satışı yapan iş yerinde şüpheli bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerince yakalanan ve Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen Giorgi S'nin çantasında 3 bin lira değerinde oyun CD'si ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yunus, trafik ve narkotik ekiplerinin Aydoğdu Mahallesi'nde yaptığı uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan 2 Gürcistan uyruklu kişinin sırt çantalarında 20 bin lira değerinde 18 oyun CD'si bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Çorlu'da bir alışveriş merkezindeki kitap ve CD satışı yapan iş yerinden 7 bin lira değerinde 20 oyun CD'si çalındığı ihbarı üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, hırsızlık olayını gözaltına alınan 3 Gürcistan uyruklu şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlıların, mağazaların güvenlik sisteminden sorunsuz şekilde geçebilmek için sırt çantalarının iç kısmını alüminyum folyo ile kapladıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Gürsü AsıllıHIRSIZLIKTekirdağ
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