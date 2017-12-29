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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

- Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 800 şişe ve variller içinde 300 litre kaçak içki ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesinde polisin düzenlediği operasyonda, 800 şişe ve variller içinde 300 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşında piyasa sürülmek üzere olan kaçak içki satışı yapan 3 ayrı iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlarda, dolu 800 şişe ve varillerde bulunan 300 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içkilere imha edilmek üzere polis tarafından el konulurken, 7 kişi gözaltına alındı.


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