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Tekirdağ'da kar yağışı başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı.Akşam saatlerinde şehir merkezinde başlayan kar yağışı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.Tekirdağ...

Tekirdağ'da kar yağışı başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı.

Akşam saatlerinde şehir merkezinde başlayan kar yağışı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma olasılığına karşı hazır bekletilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.

Hava sıcaklığının beş derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.


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KarTekirdağYağışı
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