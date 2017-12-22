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Tekirdağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.Akşam saatlerinden itibaren şehir merkezinde devam eden kar yağışı, Hayrabolu ve Malkara...

Tekirdağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Akşam saatlerinden itibaren şehir merkezinde devam eden kar yağışı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma ihtimaline karşı hazır bekletilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.

Kar yağışı nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, ekipler, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların, Tekirdağ-Malkara ve Tekirdağ-Hayrabolu yollarını kullanmasına izin vermiyor.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının sabaha kadar etkili olması bekleniyor.



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KarTekirdağYağışı
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