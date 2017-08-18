Tekirdağ'da kinoa hasadı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, "astronot yiyeceği" olarak nitelenen kinoa bitkisinin bu yıl ki hasadı yapıldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi'nde 50 dönümlük alanda ekili kinoa hasat edildi.

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başkan Yardımcısı Ogün Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre bu yıl Tekirdağ'da kinoa veriminin daha yüksek olduğunu söyledi.

Kinoanın yüksek besin değeri dolayısıyla "astronot yiyeceği" olarak anıldığını belirten Kurt, "Tekirdağ'da bu yıl ikinci kez kinoa ekimi yapıldı. Bu yıl çiftçinin verimi geçen yıla göre daha yüksek. Bizlerde dernek olarak çiftçimizin hasadına katılıp ürün verimi ve kalitesini takip ediyoruz. Bu arazide dönümde 330 kilo civarında verim elde edildi." dedi.

- "Kinoa Trakya'da alternatif ürün olacak"

Kurt, kinoanın Trakya'da buğday ve ayçiçeğine alternatif bir ürün olacağını ifade ederek, "Ürün piyasada rahatça alıcı bulmakta. Çiftçimizin ürünün satılması yönünde hiçbir endişesi olmasın. Bizler de dernek olarak çiftçilerimizi kinoa ürünü hakkında bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Ergün Çubukçu ise yapacakları çalışmalar neticesinde kinoanın Türkiye'nin her yerinde tüketicinin rahatça ulaşabileceği bir ürün haline geleceğini aktardı.

Kinoa Yetiştiricileri Derneği ile koordineli tarım kredi güvencesiyle çiftçinin ürünlerini aldıklarını dile getiren Çubukçu, "Bugün hasadını yaptığımız çiftçimiz dekarda yaklaşık 350 kilo ürün aldı. Kinoa Trakya bölgesi için yeni bir ürün ama ilerleyen yıllarda daha çok ekiminin yapılacağını düşünüyoruz. Bu ürün restoranlarda sıkça tüketilen bir ürün." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Ali Çetin de ikinci defa kinoa ektiğini, bu yıl verimin çok güzel olduğunu belirterek, gelecek yıl da kinoa ekeceğini söyledi.











