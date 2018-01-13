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Tekirdağ'da "Kudüs'le Kucaklaşmak" konferansı

- Kudüs Platformu Başkanı İbrahimhakkıoğlu: - "Tarih boyu Kudüs defalarca yıkılmış, zulüm görmüş ama orasının manevi bir merkez olduğu şuurunda olan devletler, Kudüs'ü manevi kimliğine yakışır şekilde imar etmişler, zenginleştirmişler, halkın güvenliğini sağlamışlar"

Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, tarih boyunca Kudüs'ün defalarca yıkılıp zulüm gördüğünü belirterek, "Ama orasının manevi bir merkez olduğu şuurunda olan devletler, Kudüs'ü manevi kimliğine yakışır şekilde imar etmişler, zenginleştirmişler, halkın güvenliğini sağlamışlar." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Şubesi tarafından, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Kudüs'le Kucaklaşmak" konferansı, KADEM'in tanıtım filmiyle başladı.

Konferansta konuşan Kudüs Platformu Başkanı İbrahimhakkıoğlu, Kudüs'ün çocukluktan beri anlatılan peygamber kıssalarına mekan olmuş, mukaddes bir şehir olduğunu söyledi.

İbrahimhakkıoğlu, hemen hemen tüm peygamberlerin yolunun Kudüs'ten geçtiğini belirterek, "Trump diye bir adam ortaya bir laf attı ama bu söylemler 1800'ün ortalarında başlayan hesapların bugüne adım adım yürümesinin geldiği noktanın göstergesidir. Ben şuna inanıyorum ki eğer Kudüs meselesi, Filistin meselesi aydınlığa çıkacaksa bu Trump gibi birilerinin söylemleriyle olacaktır. Her şerde bir hayır vardır. Belki de bu meseleyi hayra dönüştürecek olan Trump'ın o azgınlığı, sınır tanımaz halleri olacak diye düşünüyorum." dedi.

-"Kudüs ilahi mesajların yeşerdiği bir belde"

Kudüs'ün ruhunu hissetmek için topraklarına ayak basmak, taşlarına dokunmak, havasını teneffüs etmek gerektiğini ifade eden İbrahimhakkıoğlu, şunları kaydetti:

"Kudüs geçmişte yalnız bırakıldı. Kudüs adım adım siyonist politikanın emellerine terk edildi. Platform olarak Kudüs'e ilk defa 2015 yılında gittik. Gerçekten Allah'ın yer yüzünde işaret koyduğu beldeler, mekanlar vardır ya Kabe gibi Kudüs, insanı hemen kuşatan, içine çeken bir tesir bırakıyor insan üzerinde. Çünkü Kudüs neredeyse bütün peygamberlerin ayaklarının sesini, onların izini taşıyor. O yüzden bu kadar mukaddes bir şehir. Tarihi bakımından da dünyanın en eski şehirlerindendir. Kudüs ilahi mesajların yeşerdiği bir belde. Tarih boyu Kudüs defalarca yıkılmış, zulüm görmüş ama orasının manevi bir merkez olduğu şuurunda olan devletler, Kudüs'ü manevi kimliğine yakışır şekilde imar etmişler, zenginleştirmişler, halkın güvenliğini sağlamışlar."




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"Kudüsle Kucaklaşmak"Kadın Ve Demokrasi Derneği (KADEM)Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu
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