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Tekirdağ'da kumar operasyonu

- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda "telefon şarj etme ve sakız makinesi" görünümü verilmiş, özel şifreyle kumar oynanabilen 7 cihaz ele geçirildi - Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da kumar operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda "telefon şarj etme ve sakız makinesi" görünümü verilmiş, özel şifreyle kumar oynanabilen 7 cihaz ele geçirilirken 5 kişi yakalandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaptığı operasyonla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda genellikle kahvehanelere konulan, üzerilerinde "şarjmatik" ve "sakızmatik" yazılı 7 kumar makinesi ele geçirildi. Günde bin ile 5 bin lira arasında haksız kazanç sağlandığı belirlenen makineleri temin eden ve kumar oynatan iş yeri sahiplerinin de aralarında olduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin operasyonunda 4 kahvehane ve 1 büfeden toplam 5 slot oyun makinesi, 1 şarj cihazı görünümlü kumar oyunu cihazı, 3 sigara makinesi ve 10 paket sigara ile makinelerden çıkan 2 bin 900 lira madeni paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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ÇerkezköyKumar OperasyonuTekirdağ
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