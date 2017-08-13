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Tekirdağ'da NATO boru hattından hırsızlık girişimi

- NATO'ya ait akaryakıt boru hattından kelepçe yöntemiyle akaryakıt çalan şüpheliler, jandarmayı görünce 7 ton mazotu bırakıp kaçtı

Tekirdağ'da NATO boru hattından hırsızlık girişimi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, NATO'ya ait akaryakıt boru hattından kelepçe yöntemiyle akaryakıt çalan şüpheliler, jandarmayı görünce 7 ton mazotu bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki Çorlu-Gelibolu boru hattında, akaryakıt sirkülasyonunda basıncın düştüğünü fark eden görevliler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Boru hattını kontrol eden NATO ve jandarma görevlileri, burada açtıkları 3 metrelik çukura takılan kelepçe ile tonlarca mazot çalan şüphelilerle karşılaştı.

Karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, 2 kamyonda bulunan bidonlardaki 7 ton çalıntı mazotu bırakıp kaçtı.

Jandarma ekipleri, kamyonları ve bidonlara doldurulan çalıntı mazotları muhafaza altına aldı.

Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt HırsızlığıÇorluMazot HırsızlığıNATO
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