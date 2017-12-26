Tekirdağ'da profil boru hırsızlığı TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Çorlu başta olmak üzere birçok ilçeden profil borunun çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Çorlu'nun da aralarında olduğu ilçelerde TEİAŞ'a...

26 Aralık 2017 Salı 19:15