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Tekirdağ'da profil boru hırsızlığı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Çorlu başta olmak üzere birçok ilçeden profil borunun çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Çorlu'nun da aralarında olduğu ilçelerde TEİAŞ'a...

Tekirdağ'da profil boru hırsızlığı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Çorlu başta olmak üzere birçok ilçeden profil borunun çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Çorlu'nun da aralarında olduğu ilçelerde TEİAŞ'a ait yaklaşık 8 ton galveniz profil boru çalındı.

Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Oluşturulan özel bir ekip, çalınan boruların Çorlu'daki hurdacıya satıldığını belirledi. Hurdacıya düzenlenen baskında, çalıntı borular ele geçirildi.

İş yeri sahibi E.T, gözaltına alındı.

Hırsızlığı gerçekleştirenlerin yakalanmasına çalışılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
ÇorluHIRSIZLIKJandarma
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