Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl yök 5 ilçe
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği

Tekirdağ'da promosyonlu kurban satışı

- Süleymanpaşa ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan bir üretici, 3 koç alana bir oğlağı hediye ediyor - Besici Akkaya: - "3 koç alana bir oğlağı bedava veriyorum. Hem koçları daha kısa sürede satmak hem de vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için böyle bir kampanya düzenledim. Şu ana kadar da kampanyanın olumlu etkilerini gördüm. Vatandaş oğlak bedava deyince daha fazla ilgi gösteriyor"

Tekirdağ'da promosyonlu kurban satışı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan bir üretici, 3 koç alana bir oğlağı promosyon olarak veriyor.

Besicilik yapan İrfan Akkaya, bir yıl boyunca özenle besleyip büyüttüğü hayvanlarını, satabilmek için Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarına getirdi.

Akkaya, pazarda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarda, koyun ağırlıklı küçükbaş kurbanlık sattığını söyledi.

Hayvanlarını daha hızlı satabilmek için farklı bir yöntem geliştirdiğini belirten Akkaya, şöyle konuştu:

"Kurbanlık satışlarımız başladı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. 50 koyunum var ve pazara geleli iki gün olmasına rağmen, 15 tanesini sattım. Fiyatlarımız bin ila 2 bin lira arasında değişiyor. Satışları arttırmak için bir kampanya düzenledim. 3 koç alana bir oğlağı bedava veriyorum. Hem koçları daha kısa sürede satmak hem de vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için böyle bir kampanya düzenledim. Şu ana kadar da kampanyanın olumlu etkilerini gördüm. Vatandaş 'oğlak bedava' deyince daha fazla ilgi gösteriyor. Bayramın son gününe kadar burada bekleyeceğim. Hedefim tüm hayvanlarımı satmak ve bir yıl verdiğim emeğin karşılığını almak."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hayvan PazarıPromosyonTekirdağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5