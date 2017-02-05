Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Romanların konut, istihdam, sağlık, erken evlilik gibi birçok sorunu bulunduğunu, bunların gün yüzüne çıkarılması için çalıştay düzenlendiğini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Roman derneklerinin iş birliğiyle "Dünden Bugüne Tekirdağ'daki Roman Toplumu Sorunu ve Çözümleri" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Purçu, bir düğün salonunda düzenlenen çalıştayda gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayla, Roman vatandaşların sorunlarının belli bir sistematiğe oturtularak çözülmesini amaçladıklarını söyledi.

Romanların hayatını sosyal yaşam standartları çerçevesinde sürdürmediğini savunan Purçu, "Burada Romanların hayatına olumsuz etki yapan bütün sorunları masaya yatıracağız. Amacımız Roman derneklerinin ortaya çıkardığı sorunları paylaşarak, bu sorunlara hangi çözüm yolları bulunabilir, bu maksatla yapılan bir toplantı." dedi.

Romanların sorunlarını herkesin bilmesi gerektiğini belirten Purçu, "Halkımızın yaşantısını kolaylaştırmak için toplandık. Romanların konut, istihdam, sağlık, erken evlilik gibi birçok sorunu var. Bu sorunları gün yüzüne çıkarmak için buradayız." diye konuştu.

Çalıştaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçe belediye başkanları ve Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından, Roman sanatçılar yöresel ezgiler seslendirdi.