Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, aralıklarla devam etti. Vatandaşlar yağmurdan korunabilmek için çevrelerindeki iş yerlerine sığındı. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yağış nedeniyle su biriken noktalarda çok sayıda araç arıza yaptı. Bu arada sağanak nedeniyle İstanbul yolu Önerler Mahallesi'ndeki ana arter üzerine ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre durdu. İş makinesi yardımıyla ağacın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.