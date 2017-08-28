Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin Yılmazoğlu’nun kullandığı 39 SB 847 plakalı cip, Lahana Mahallesi’nde Muzaffer Yavaş yönetimindeki 59 HK 447 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör yol kenarına devrilirken, sürücüler Yılmazoğlu ve Yavaş ile traktördeki Elmas Yavaş yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.