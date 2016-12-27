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Tekirdağ'da trafik kazası: 7 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Figen Öztürk'ün kullandığı 59 T 5192 plakalı ticari taksi ile Recep Kocabey yönetimindeki 39 NK 129 plakalı panelvan Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun...

Tekirdağ'da trafik kazası: 7 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Figen Öztürk'ün kullandığı 59 T 5192 plakalı ticari taksi ile Recep Kocabey yönetimindeki 39 NK 129 plakalı panelvan Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Osmanlı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler Öztürk ve Kocabey ile araçlarda bulunan Güngör Öztürk, Soner Can, Hande, Hülya ve Şükran Kocabey yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Öztürk, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şükran Kocabey'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Hayrabolu-Tekirdağ karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağTrafik Kazası
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