Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Tekirdağ'da trafik kazası

- Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'da trafik kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağrı Mutlu'nun kullandığı Ergene Belediyesi'ne ait 34 SN 1552 plakalı kamyonet, Çorlu istikametine giderken Velimeşe Mahallesinde Ömer Ektiren yönetimindeki 34 GC 3027 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren kamyonette sıkışan Mutlu, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mutlu, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mutlu'nun sağlık durumu ciddiyetini korurken, tır sürücüsü Ektiren, gözaltına alındı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErgeneKamyonetTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5