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Tekirdağ'da trafik kazası sonrası yol kapatma eylemi

- Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Olay yerinde toplanan vatandaşlar, hız kesici tümsekler ve üst geçit olmadığı gerekçesiyle yaklaşık iki saat yolu trafiğe kapattı

Tekirdağ'da trafik kazası sonrası yol kapatma eylemi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasının ardından toplanan vatandaşlar olay yerinde yol kapatma eylemi yaptı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 59 TG 210 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Halil Önder'e çarptı.

Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Önder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı öğrenerek olay yerinde toplanan Önder'in yakınları ile bir grup vatandaş, hız kesici tümsek ve üst geçit olmadığı gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

Megafon aracılığıyla vatandaşlara seslenen Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, bölgeye hız kesici ve önleyici kasisler yapılması için Kapaklı Belediyesine talepte bulunduklarını söyledi.

Yüzer, şöyle konuştu:

"Öncelikle Halil Önder amcamızın ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bugün yaşanan olaydan dolayı hepimiz üzüntülüyüz, başımız sağ olsun. Bugün burada yolu kapatarak başkalarının hakkına giriyor, olası bir acil olayın aksamasına neden oluyoruz. Sizlerden bir hafta istiyorum. Bir hafta sonra bu yolda önlem alınmamış olursa gelin bu caddede kapama eylemini birlikte yapalım."

Vatandaşlar, yaklaşık iki saat süren eylemi Yüzer'in konuşmasının ardından sonlandırarak dağıldı.

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