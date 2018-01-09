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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

- Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy'e bağlı İstiklal, Çorlu'ya bağlı Cemaliye ve Çerkezköy'e bağlı Bağlık mahallelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 60 fişek uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.P, O.K, İ.C, B.K, B.F, T.Ö. ve C.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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