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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

- Çorlu ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadından biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hıdırağa (Kore) Mahellesi'nde iki kadının uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışma başlattı.

Operasyonda Remziye Demirkıran ile Gül Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı yerde sandalyelerin altında ve yanlarında bulunan çöp kovasında satışa hazır 88 adet fişek halinde taş kokain maddesi ile 56 adet fişek halinde esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Remziye Demirkıran tutuklanırken, Gül Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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