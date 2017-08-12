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Tekirdağ'da yangın

- Ergene ilçesinde bir fabrikanın hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da yangın

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikanın hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada hurda kağıtların depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kağıtların depolandığı açık alandan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ErgeneTekirdağYangın
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