Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu

- Yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından illegal kumar-bahis ile ilgili olabileceği değerlendirilen Ş.P, M.B, M.D, Y.P. ve S.İ. isimli şahısların çeşitli bankalardaki hesaplarına çok sayıda farklı kişilerden para transferi gerçekleştirildiğinin tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Bu kişiler gözaltına alındı.

Şüphelilere ait banka hesapları mahkeme kararı gereği bloke edilirken, hesap hareketleri üzerinde incelemeler sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BahisTekirdağYasa Dışı Bahis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5