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Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

- Çorlu'daki kazada, aynı yönde seyreden kamyona ve başka bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Kalkici'nin (32) kullandığı 59 FH 765 plakalı otomobil, Çevre Yolu İstanbul istikameti mezarlık mevkisinde önce aynı yöne giden Kadir Çalık yönetimindeki 68 AF 745 plakalı kamyona, ardından da Aydın Çetin idaresindeki 34 KFJ 01 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden Adem Kalkici olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunan Sevil Çetin ve Raziye Turan ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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ÇorluKamyonOtomobilTrafik Kazası
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