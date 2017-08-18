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Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonu

- Çerkezköy'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında bir adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan ve örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suriye uyruklu 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

Zanlıların adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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