Tekirdağ'daki FETÖ/PDY davası

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde örgüt adına faaliyette bulunup, finansal destek sağladıkları iddia edilen 78 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 34'ü tutuklu 78 sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma yapan, davanın bir numaralı tutuklu sanığı A. D, FETÖ ile uzaktan yakından ilgisinin ve bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Malkara ilçesinde 35 yıldır ikamet ettiğini ve kaçma şüphesinin olmadığını ifade eden A. D., "20 yıldır da aynı iş yerinde çalışıyorum. Kendi halinde olan, vatanını milletini seven bir vatandaşım. FETÖ veya başka bir örgütle uzaktan yakından hiç bir alakam yok. Böyle bir örgütü tanımıyorum. Bank Asya'daki hesabımı çok önce açmıştım. Örgütle hiç bir ilgim yoktur." sözleriyle kendini savundu.

Başka bir sanık avukatının, "Sohbet kavramını ilk kez nereden duydun, sana bu kavramı ilk kim söyledi?" sorusu üzerine, A. D. "Sohbet kelimesini ilk kez iddianameden duydum ve gördüm." cevabını verdi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin, "iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 34'ü tutuklu 78 sanığın, "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.