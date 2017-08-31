Tekirdağ'daki kurban pazarında arife günü hareketliliği

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kurulan hayvan pazarında, arife günü hareketliliği yaşanıyor.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kurban satıcısı Rahmi Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvanlara daha çok ilgi olduğunu belirterek, hayvanlarının büyük bir bölümünü sattığını söyledi.

Kurbanlıklarının yüzde 10'unun satılmayı beklediğini aktaran Sezen, "Bu sene satışlarımızdan memnunuz. Kurbanlık alanlar afiyetle yesin. Seneye yine aynı şekilde satış yapabilmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.















