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Tekirdağ'daki silahlı saldırı

- Muratlı ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Ayşe Öztürk için yürüyüş düzenledi - Muratlı Belediye Başkanı Tepe: - "Sadece kızımızın yaşam hakkı elinden alınmamış, geleceği, hayalleri de elinden alınmış, ailesi de perişan edilmiştir. Umalım ki bu tarz elim olaylar bir daha yaşanmaz, aileler perişan olmaz"

Tekirdağ'daki silahlı saldırı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 19 yaşındaki Ayşe Öztürk'ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesi protesto edildi.

İlçedeki 100. Yıl Caddesi'nde toplanan "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" üyeleri, "Ayşeler ölmesin", "Kadına uzanan eller kırılsın", "Kadın cinayetlerinde indirimler uygulanmasın" yazılı döviz ve pankartlarla Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası grup adına açıklama yapan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Ayşe Öztürk'ün vahşice katledildiğini anlattı.

Öztürk'ün sadece yaşamının değil hayallerinin de elinden alındığını belirten Tepe, "19 yaşında hayatının baharında gencecik bir kızımız, vahşice katledilmiştir. Sadece kızımızın yaşam hakkı elinden alınmamış, geleceği, hayalleri de elinden alınmış, ailesi de perişan edilmiştir. Umalım ki bu tarz elim olaylar bir daha yaşanmaz, aileler perişan olmaz, kadınlarımız da sözde sevgi adı altında işlenen bu tarz vahşi cinayetlere maruz kalmaz." diye konuştu.

İnsana karşı her türlü şiddeti kınadıklarını söyleyen Tepe, "Kadınlarımıza yönelik her türlü baskı ve şiddetin affedilmesi mümkün değildir. Bilinmesi gerekir ki kadınlar, başta aile olmak üzere toplumu ayakta tutan kahramanlardır." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından protestoyu sonlandırdı.

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PROTESTOSilahlı SaldırıTekirdağ
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