Tekirdağ'daki terör operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli terör operasyonunda gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Kasım'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, 4 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 1 kişi ise devam eden dosyası nedeniyle başka bir ile gönderildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Bu arada operasyon sırasında polis kamerasıyla çekilen görüntüler de gazetecilerle paylaşıldı.

- Operasyon

Tekirdağ merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ile Erzurum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 4'ü ilk sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.