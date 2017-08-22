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Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası' ağaçlara şekil veriyor

Çevresindekilerin "Gepetto usta" lakabını taktığı Mustafa Kaya, kurumuş ağaçlardan kukla, heykel, gece lambası, saat, sandık, sehpa ve çeşitli hediyelik eşyalar yaparak geçimini sağlıyor.

Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası' ağaçlara şekil veriyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan ve ağaç oyma işi yaptığı için lakabı "Gepetto usta" olan 50 yaşındaki Mustafa Kaya, panelvan aracının kasasında, kullanılmayan ve kurumuş ağaçlardan yaptığı ahşap süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor.

Panelvan aracı ile Tekirdağ'ın ilçelerini dolaşan ve yolda gördüğü işe yaramayan ağaçları alıp şekil veren Kaya, ağaçlardan kukla, heykel, gece lambaları, saat, sandık, sehpa ve çeşitli hediyelik eşyalar yapıyor.

Kendisini sanatçı gibi hissettiğini ve ağaçla uğraşmayı sevdiğini dile getiren Kaya, eskiyen ve kullanılmayan ağaçları işleyip kullanılır hale getirdiği için mutlu olduğunu vurguladı.

"Ağaçlara şekil verip kukla yaptığım için adım Gepetto ustaya çıktı"

Hediyelik eşya yapımı için atıl durumda olan, dere ve yol kenarındaki kurumuş ağaçları aldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Pinokyo'yu Gepetto ustanın yaptığı bilinir. Ben de ağaçlara şekil verip kukla yaptığım için adım Gepetto ustaya çıktı. İlçe ilçe geziyorum ve nerede yer bulursam orada aracımın kapaklarını açıp ağaçlara şeklini veriyorum. Kente gelen yerli ve yabancı turistler eserlerime büyük ilgi gösteriyor. Daha önce evimin önünde yapıyordum bu işi ancak belediye izin vermediği için şimdi ilçe ilçe dolaşıyorum."

Şimdiye kadar binlerce ağaca şekil verdiğini anlatan Kaya, işini gücü yettiğince devam ettireceğini ifade etti.

Muhabir: Ergün Haktanıyan

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