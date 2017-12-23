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Teknoloji dergisi "Tech İstanbul" yayında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen dijital teknoloji dergisi Tech İstanbul, ücretsiz olarak vatandaşların beğenisine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden...

Teknoloji dergisi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen dijital teknoloji dergisi Tech İstanbul, ücretsiz olarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından internet üzerinden yayınlanan teknoloji dergisi "Tech İstanbul", yayın hayatına başladı.

Aylık periyotta yayınlanacak olan dijital dergi, iOS/Android telefonlara, tabletlere ücretsiz olarak indirilerek, web üzerinden interaktif yapıda okunabilecek.

Tech İstanbul, belediyenin yeni teknoloji hizmetleri, vatandaşa temas noktasındaki mobil uygulamalar, yazılım ve gelecek projelerinin yanı sıra, teknoloji dünyasındaki en son gelişmeler, inovatif ürünler, araştırma konuları, analizler, röportajlar, çocuk-ebeveyn odağında tavsiyeler, start-up'lara yönelik sayfalar ile dolu bir içerik sunuyor.

İnterakif özellikleriyle modern çağın dijital şartlarıyla da uyum içinde olan Tech İstanbul, en son akıllı telefon kullanım alışkanlıklarına göre yapılandırıldı. Dokunmatik ögelerle açılan sayfalar, pratik fotoğraf galerileri, video ve metinlerle modern bir teknoloji dergisi olarak kurgulandı.

Sadece metinlerin okunması şeklinde bir yapı sergilemeyen Tech İstanbul, görsel-işitsel formda hazırlanmış içeriği ile her yaştan her kesime hitap eden, kullanıcı tecrübesini önemseyen bir yapı sağlıyor. Tech İstanbul, ücretsiz mobil uygulamasıyla, kısa süre içerisinde telefon ve tabletlere indirilerek okunabiliyor.

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İstanbul Büyükşehir BelediyesiTech İstanbulTeknoloji Dergisi
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